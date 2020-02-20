MHP'den şehitler ve Fırat Çakıroğlu'na anma programı - Son Dakika
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MHP'den şehitler ve Fırat Çakıroğlu'na anma programı

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il teşkilatı öncülüğünde Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü tarafından şehitler ve gazilere yönelik, 'Bir Fırat Destanı' etkinliği düzenledi.

MHP'den şehitler ve Fırat Çakıroğlu'na anma programı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il teşkilatı öncülüğünde Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü tarafından şehitler ve gazilere yönelik, 'Bir Fırat Destanı' etkinliği düzenledi.


MHP Diyarbakır İl Teşkilatı öncülüğünde Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü tarafından şehit ve gazilere yönelik 'Bir Fırat Destanı' etkinliği düzenledi. Dicle Üniversitesi (DÜ) konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı. Etkinliğe Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Etkinliğin şehit ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu şahsına özel anma programı olduğunu söyleyen Başkan Cihan Kayaalp, teşkilat olarak ilk defa Dicle Üniversitesi'nde böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Kayaalp, "Çok şükür iyi geçti. İnşallah böyle çalışmalarımız olacaktır. Diyarbakır'da bir değişim var. Bu değişime biz de bir şekilde dahil olduk. Milliyetçi Hareket Partisi burada vardır, bundan sonra da inşallah hep var olacaktır. Gelecekte daha güzel günler olacaktır. Diyarbakır'da daha hareketli günler olacak. Temennimiz her şeyin barış içerisinde geçmesi. Her şeyin insanların bir şekilde acılarının son bulması. Dünyanın her yerinde acıların son bulması. Bu tür programlardan ziyade gençlerin eğlenmesi için programlar düzenlenmek temennimiz" dedi.


Etkinlik, sinevizyon gösterimi ve türkülerin söylenmesinin ardından plaket takdimi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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