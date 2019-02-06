Son Dakika Haberleri: MHP'den Soner Yalçın'a Sert Tepki

MHP'den Soner Yalçın'a Sert Tepki

42 dakika önce

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın 12 Eylül darbesinde Ülkücü Cengiz Baktemur'un idam edilmesiyle ilgili kaleme aldığı köşe yazısının tamamen yalan olduğunu ifade eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Böyle bir yazıyı yazarak neyi kastetti?

MHP'den Soner Yalçın'a Sert Tepki, System.String[]
Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın 12 Eylül darbesinde Ülkücü Cengiz Baktemur'un idam edilmesiyle ilgili kaleme aldığı köşe yazısının tamamen yalan olduğunu ifade eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Böyle bir yazıyı yazarak neyi kastetti? Olsa olsa İzmir'deki Tunç Soyer'i kurtarmaya çalıştı" dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alan MHP'li Fendoğlu, Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın 5 Şubat 2019 tarihli "Siz önce aynaya bakın" adlı köşe yazısında AK Parti'nin kurucularından eski milletvekili Ramazan Toprak'ın 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Malatya'da askeri savcı olduğunu ve Ülkücü Cengiz Baktemur'un idam edilmesinde rol aldığını ima etmesinin tamamen hayal ürünü olduğunu söyledi.

Ramazan Toprak'ın 1960 doğumlu olduğunu ve 12 Eylül 1980'de 20 yaşında üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Fendoğlu, "Köşe yazılarında hayali savcı üretip, Ülkücü şehitlerimiz üzerinden prim yapmak veya Ülkücülere işkence emrini veren savcının oğlunu aklamaya çalışan sözde gazetecinin yazdıkları doğru değil" dedi.

O dönem Toprak'ın 20 yaşında olduğunu ve savcı olmadığını belirten Fendoğlu, "Ramazan Toprak'ı 12 Eylül savcısı olarak itham ediyor yazısında. 12 Eylül olduğunda da kendisi 20 yaşında, savcı falan da değil. Sonra Malatyalı şehidimiz Allah cennet mekan eylesin Cengiz Baktemur davasında da savcılık falan yapmadı. Böyle bir yazıyı yazarak neyi kastetti? Olsa olsa İzmir'deki Tunç Soyer'i kurtarmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:03 Kaynak: İHA

12 Eylül, MHP, Soner Yalçın, Güncel
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