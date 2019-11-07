Son Dakika Haberleri: MHP'den sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna karşı kanun teklifi
Son Dakika Politika MHP'den sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna karşı kanun teklifi

MHP'den sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna karşı kanun teklifi

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna caydırıcı cezalar getirilmesi için parti olarak Meclise kanun teklifi sunduklarını söyledi.

MHP'den sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna karşı kanun teklifi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna caydırıcı cezalar getirilmesi için parti olarak Meclise kanun teklifi sunduklarını söyledi.


TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, insanların sanal platformlarda çok zaman geçirdiğini belirterek, sanal ortamda nefret söylemine dikkat çekti. Erdem, "Cezai müeyyideler var ama uygulanabilirliği noktasında sorun yaşanıyor. Kişiler, 'ben yayınlamadım başkası yayınladı', 'hesabım ele geçirildi' diyor. Nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine caydırıcı cezanın getirilmesine yönelik MHP olarak bir kanun teklifi verdik. Teklife göre nefreti yazılı ve görsel olarak sosyal medya platformları üzerinden yayan, teşvik eden, yücelten ya da güçlendiren ifadelerde bulunduğu tespit edilen kişiler, kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması şartı aranmaksızın bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak" diye konuştu.


Erdem, İstanbul Fatih'te dört kardeşin intiharına ilişkin soru üzerine ise, "Siyanür gibi maddelere kolay ulaşımın engellenmesi gerekiyor. Türkiye'de intihar vakalarının artışı ve insanların bu buhrana neden sürüklendiğinin sebeplerinin araştırılmasına ilişkin MHP'nin ortaya koyduğu bir irade var. Hiçbir insan canı kıymetsiz değildir" dedi. - ANKARA

İstanbul, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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