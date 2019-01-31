MHP'den Tunç Soyer'e Özür Çağrısı

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Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı

Muharrem İnce'den Tunç Soyer Açıklaması: Kimse Babasının Hesabını Veremez

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek