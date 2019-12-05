Son Dakika Haberleri: MHP'den Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümü mesajı
Son Dakika Politika MHP'den Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümü mesajı - Son Dakika

MHP'den Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümü mesajı

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadınların karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmasının önemine işaret ederek, "Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil, var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç...

MHP'den Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümü mesajı, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadınların karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmasının önemine işaret ederek, "Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil, var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Depboylu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına büyük önem verdiğini vurguladı.

Depboylu, 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasayla kadınların belediye seçimlerine katılma, köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkına kavuştuğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunların ardından kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanınmış oldu. Türk Kadını gelişmiş kabul edilen bazı ülkelerde yaşayan hemcinslerinin de önüne geçerek seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa'da kadınlar 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştular."

Atatürk'ün kahraman Türk Kadınına layık olduğu değeri verdiğine dikkati çeken Depboylu, "Kadınlarımızın siyasi alanda var olması, karar alma mekanizmaları ve devlet yönetiminde söz sahibi olması devletimizin ve milletimizin gücüne güç katacaktır." ifadesini kullandı.

Depboylu, bugünün aynı zamanda "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" olarak kutlandığına dikkati çekerek, "Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil, var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz. Tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu bu anlamlı günü kutluyor, adlarını bildiğimiz ve bilemediğimiz tarihe iz bırakmış kahraman kadınlarımızı saygıyla anıyor, şehitlik mertebesine yükselmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Deniz Depboylu, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü
Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir Davutoğlu'nun kurucular kurulunda AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sürpriz isimler BTK 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'den Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]