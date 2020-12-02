MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi - Son Dakika

MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi

02.12.2020 12:13
MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi, System.String[]

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi'nin kurulmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi'nin kurulmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

MHP'li Öztürk'ün imzasını taşıyan ve yazılım sektörüne atılım sağlanmasını öngören 'Yazılım Geliştirme Bölgesi'nin kurulmasına öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Halil Öztürk, TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin ayrıntılarını yazılı açıklama yaparak duyurdu. MHP'li Öztürk, teklifle kurulacak olan 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' ile Türkiye'nin yazılım alanındaki zengin insan kaynaklarının doğru biçimde desteklenmesiyle söz konusu ülkeler arasında yer almasının amaçlandığını kaydetti. Yazılım sektörü için özel bir bölgenin yasal alt yapısının oluşturulmasının önemine değinen Öztürk, "Türkiye, savunma sektörünün ardından yazılımda da söz sahibi olmalı. Türkiye'nin savunma sanayiinde gösterdiği gelişimi, yazılım sektöründe de göstermesi gerekir. Bakıldığında; yazılım geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik özel ihtisas bölgeleri kurulmasına dair en önemli örneğin Hindistan'da 1991 yılında kurulan Software Technology Parks of India (STPI) modelidir. Bu örnekten yola çıkarak, Türkiye'nin savunma sektörünün ardından, yazılım sektöründe de ön alması gerekmektedir" dedi.

'KANUN TEKLİFİMİZLE YAZILIMCI GENÇLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ'Teklif ile yazılımı meslek olarak seçen gençlere ve desteğe ihtiyaç duyan girişimcilere daha fazla destek olunacağını belirten Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yazılım alanında sahip olduğumuz yetenekli gençlerimizin ve girişimcilerimizin, devlet tarafından doğru araç ve yöntemlerle teşvik edilmesi durumunda, Türkiye'nin dünyada önde gelen yazılım ihracatçısı ülkeler arasına girmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Kanun teklifimiz ile kurulacak Yazılım Geliştirme Bölgelerinde yer alacak yazılım ve yenilikçi girişimlere, 'yazılım üssü' anlayışıyla özel teşvik ve destekler çerçevesinde çok büyük adımlar attırılacaktır. Buna ilave anılan bölgede faaliyette bulunma ölçütlerini karşılayan, fakat bölge dışında faaliyetini sürdürerek nihai ürünü bölgeye sunan yenilikçi girişimlerin de aynı desteklerden yararlandırılması sağlanmış olacaktır. Kanun teklifimiz ile; ülkemiz ekonomisine yazılım ve yazılımla bütünleşik donanım alanında yüksek katma değerli ürün ile hizmetler sunulmasına yönelik bir ekosistemin ilk adımı da atılmış olacaktır."


MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi

Halil Öztürk, Milletvekili, Kırıkkale, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi - Son Dakika


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