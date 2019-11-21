MHP'den Zerzevan Kalesi'ne çıkarma

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları, Doğu'nun Efes'i olarak nitelendirilen ve arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, milyonlarca turistin bölgeyi gezeceğini bunun da terör belasının tamamen bitmesine vesile olacağını söyledi.



MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki il-ilçe yöneticileri, Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'ni gezdi. Roma İmparatorluğu'nun askeri yerleşimi olarak faaliyet gösteren ve Mithras tapınağı ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Zerzevan Kalesi ziyaretine MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Bölgedeki yapıları inceleyen Kayaalp ve beraberindekiler, daha sonra Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayaalp ve beraberindekiler, Doç. Dr. Coşkun ile yaptıkları görüşmede, kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılmak istediklerini belirtti.



"Gönüllü olarak kazılarda çalışmayı isteriz"



Gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, kendi tarihlerini bilmek zorunda olduklarını söyledi. Başkan Kayaalp, "Diyarbakır tarih turizmi açısından çok çok önemli bir şehirdir. Fakat yıllarca terör belasından dolayı Diyarbakır ismi sürekli terörle anılmasından dolayı bir türlü bu değerlerimizi biz ön plana çıkaramadık. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda buralar milyonlarca turist çekecektir. Bu da terör belasının tamamen bitmesine vesile olacaktır. İnşallah bu çalışmalar aralıksız devam edecektir. Biz teşkilat olarak elimizden gelen her türlü desteği, katkıyı sunmaya hazırız. Hocam uygun görürse zaman zaman gönüllü olarak kazılarda çalışmayı da isteriz. Belki bu vesile ile bir gün daha erken yeryüzüne çıkartılmış olur kapalı olan alanlar" dedi.



Konuşmaların ardından Kayaalp tarafından Doç. Dr. Coşkun ve kazı ekibine plaket verildi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DİYARBAKIR