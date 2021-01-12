MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, görevinden istifa etti - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cafer Birtürk'ün görevinden istifa ettiği bildirildi.
MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, AA muhabirine, Birtürk'ün sağlık sorunları bulunduğunu ve bu yüzden görevi bıraktığını belirtti.
Özpek,"Çok değerli Başkanımız sağlık sorunları yüzünden başarıyla yürüttüğü başkanlık görevinden affını istemiştir. Başkanımız dilekçesini Ankara'ya gönderdi." ifadelerini kullandı.
Son olarak geçen yıl ekim ayındaki kongrede güven tazeleyen Birtürk, 20 Şubat 2016'dan beri MHP Denizli İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Kaynak: AA
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