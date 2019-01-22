Mhp, Derinkuyu Belediye Başkanı Balcı'yı Aday Göstermedi
1 saat önce
MHP Genel Merkezi tarafından Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı aday gösterilmedi.
MHP
Genel Merkezi tarafından Derinkuyu
Belediye Başkanı Ahmet Balcı
aday gösterilmedi.
MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını açıklarken Nevşehir
'in Derinkuyu ilçe belediye başkanlığı görevini iki dönemdir sürdüren Ahmet Balcı aday gösterilmedi. MHP tarafından belediye başkan adayı
olarak Gültekin Oğuz ismi açıklandı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:18 Kaynak: İHA
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