Son Dakika Haberleri: Mhp, Derinkuyu Belediye Başkanı Balcı'yı Aday Göstermedi

Mhp, Derinkuyu Belediye Başkanı Balcı'yı Aday Göstermedi

1 saat önce

MHP Genel Merkezi tarafından Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı aday gösterilmedi.

Mhp, Derinkuyu Belediye Başkanı Balcı'yı Aday Göstermedi, System.String[]
MHP Genel Merkezi tarafından Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı aday gösterilmedi.

MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını açıklarken Nevşehir'in Derinkuyu ilçe belediye başkanlığı görevini iki dönemdir sürdüren Ahmet Balcı aday gösterilmedi. MHP tarafından belediye başkan adayı olarak Gültekin Oğuz ismi açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

Nevşehir, Ahmet Balcı, Derinkuyu, MHP, Politika
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