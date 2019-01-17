MHP Develi Teşkilatı Kaymakam Duru'yu Ziyaret Etti
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Eski İlçe Başkanı Ali Kabak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Develi
İlçe Başkanı Yunus Özer
, Ülkü Ocakları Kayseri
İl Başkanı Volkan Çolak
, MHP
Eski İlçe Başkanı Ali Kabak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Develi Kaymakamı Murat Duru
'yu makamında ziyaret etti.
Develi Kaymakamı Murat Duru, "Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanın Volkan Çolak, Develi MHP ilçe Başkanı Yunus Özer, bit önceki MHP ilçe başkanı Ali Kabak ve ilçe parti yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette hoş sohbetle birlikte Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Değerli misafirlerime nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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