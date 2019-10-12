Son Dakika Haberleri: MHP: Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi mesaisine başlıyor
Son Dakika Dünya MHP: Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi mesaisine başlıyor

MHP: Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi mesaisine başlıyor

33 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP: Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi mesaisine başlıyor, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.


Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti Açıklaması

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Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:36 
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