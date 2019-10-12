MHP: Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi mesaisine başlıyor
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:36
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