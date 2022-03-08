MHP, dijital dönüşüm sürecinde istihdam için kadınlara rehber olacak - Son Dakika
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MHP, dijital dönüşüm sürecinde istihdam için kadınlara rehber olacak

08.03.2022 11:08
MHP, dijital dönüşüm sürecinde istihdam için kadınlara rehber olacak

MHP, "dijital dönüşümde kadınların istihdamı" için çalışma başlattı.

MHP, "dijital dönüşümde kadınların istihdamı" için çalışma başlattı.

Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde başlatılan çalışma, kadınların dijital dönüşüme adapte olmalarını ve bu süreçte başta meslek seçimi olmak üzere istihdama doğru katılımlarını sağlayacak kılavuz niteliğinde olacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, çalışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yılık, kadınların endüstriyel değişimle birlikte mesleki alanda yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine adaptasyonun istihdamları açısından önemli olduğunu söyledi.

Kadınlar için bu süreci kolaylaştıracak ve bilgiye daha kolay erişimlerini sağlayacak "Dijital dönüşümde kadınların istihdama katılımı" başlıklı çalışma başlattıklarını bildiren Yılık, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm çağında kadınların çok daha fazla ön plana çıkacağını ve mesleki yeterlilik manasında da çok daha hızlı dönüşüme adapte olacaklarını öngörüyoruz. Kadınların dijital dönüşümle, yapay zekayla birçok teknik noktada bizleri çok ileri taşıyacak uygulamalara da imza atacaklarına inanıyoruz. Kadınların hem sağ beyni çok güçlü hem çok detaycı olmaları, analitik düşünebilmeleri ve birçok şeyi bir arada düşünüp, planlayıp, sonuçlandırabilme yeteneğine sahip olabilmeleri nedeniyle. Çalışmamızla kadınların istihdama doğru şekilde katılabilmelerini sağlamayı, hangi meslekleri seçmeleri gerektiğini dair kılavuz düşünceler oluşturmayı amaçlıyoruz."

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Milliyetçi Hareket Partisi, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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