MHP, Diyarbakır'da ilçe kongrelerini tamamladı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı ilçe kongrelerini tamamladı. İl kongresi için ise çalışmalar başlatıldı.

MHP Diyarbakır il teşkilatı, ilçe kongrelerini korona tedbirlerini alarak süreci tamamladı. İl kongresi için start veren MHP İi başkanlığı, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Süreç hakkında açıklamada bulunan İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçen hafta 9 ilçede kongrelerini gerçekleştirip tamamladıklarını söyledi. Başkan Kayaalp, "İl kongremiz için hazırlıklarımız tamamlandı. Uzun bir aradan sonra Diyarbakır'da bu kadar çok ilçenin kongresi ilk kez yapıldı. Bütün ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız özveriyle elinden gelen gayreti sarf etti. Problemsiz, sorunsuz bir süreç atlatmış olduk. Diyarbakır'daki tüm dava arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Malumunuz Diyarbakır zorlu süreçler atlatmakta, özellikle bu korona virüs sürecinde. Diyarbakır ilk 5 il arasında yer almakta. Bu vesile ile biz vatandaşlarımıza bir çağrıda da bulunmak istiyoruz. Lütfen sosyal mesafeye, maskeye, dezenfekten kurallarına uyalım. Biz kongrelerimizde bunlara mümkün oldukça uyduk ve bütün arkadaşlarımızı uyardık. Biz kimseye bulaştırmayalım, kimsede bize bulaştırmasın çağrısında bulunuyoruz. Lütfen kurallara uyalım. İl kongremizi de ay sonuna doğru yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı başlattık, o da vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DİYARBAKIR