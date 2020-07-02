MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, gençleri spora teşvik etmeye devam ediyor - Son Dakika

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, gençleri spora teşvik etmeye devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, amatör spor kulüplerinin yanı sıra Asurspor Voleybol Kulübü'nün de başkanlığını yapmaya başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, amatör spor kulüplerinin yanı sıra Asurspor Voleybol Kulübü'nün de başkanlığını yapmaya başladı. Diyarbakır'ın artık Voleybol 1. Ligi'nde temsil edileceğini belirten Başkan Kayaalp, "Diyarbakır 10 yılı aşkın bir süredir voleybolda 1. Lig'de temsil edilmemiş. Bizde bunun farkına vardık. Diyarbakır'ın voleybolda 1. Lig'de temsil edilmesi için Asurspor Voleybol Kulübü'nün başkanlığını üstlendik" dedi.

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MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, daha önce amatör spor kulübünün başkanlığını yaparak siyasi kimliğinin dışında spor yöneticisi kimliğiyle de adından söz ettirdi. Başkan Kayaalp, Diyarbakır'ın uzun yıllardır Voleybol 1. Ligi'nde temsil edilmediğini belirterek Asurspor Voleybol Kulübü'nün başkanlığını yaptığını, kentin artık 1. Lig'de temsil edileceğini söyledi.


"Bölge 50 yıldır terörle anılıyordu"


Başkan Cihan Kayaalp, yaklaşık 50 yıldır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Diyarbakır'ın hep terörle, kanla sorun ve sıkıntılarla anıldığını kaybetti. Bölgede son bir kaç yıldır hızlı bir değişimin olduğunu vurgulayan Başkan Kayaalp, "Özellikle gençler arasında çok büyük değişim var. Bu hızlı değişimin içinde biz de naçizane elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha önce kurduğumuz amatör futbol kulübümüz vardı. Yaklaşık dört yıldır futbol kulübümüz faaliyetlere devam ediyor. Çok sayıda oyuncumuz var. Özellikle genç yaşta çoğunluğu Diyarbakırlı olan çocuklar. Yine aynı şekilde Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıl, belki daha fazla, 1. Lig'de voleybolda temsil edilmemiş. Diyarbakır'ın voleybolda 1. Lig'de temsil edilmesi gerektiğine inandık. Arkadaşlarımızla beraber böyle bir çalışma başlattık ve şu anda voleybolda Diyarbakır'ı 1. Lig'de temsil edecek bir kulübümüz var. Arkadaşlarla inşallah 1. Lig'de elimizden gelen her şeyi yapacağız, Diyarbakır'ı temsil etmek için. Birinci öncelik vatanını, milletini seven bir nesil oluşturmak. Spor, sosyal faaliyetler, her alanda olacağız. İnsanlar bizi sadece siyasi kimliğimizle görmemeli. Voleybol kulübümüzü desteklemelerini istiyoruz. Yıllardır Diyarbakır voleybolda temsil edilmedi, inşallah biz temsil edeceğiz. Diyarbakırlı hemşehrilerimizin de bu kulübe sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, gençleri spora teşvik etmeye devam ediyor - Son Dakika Spor
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