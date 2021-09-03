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MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

03.09.2021 17:08

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Başkan Kayaalp, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa'ya Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla...

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

Başkan Kayaalp, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa'ya Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerle buluşan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bir süre önce terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa'ya Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerle buluştu. Eylemlerinde 2'nci yılını geride bırakan aileleri eylemlerinden dolayı tebrik eden Başkan Kayaalp, bir süre önce terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa'ya Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

" Dicle'nin hiçbir kuzusunu emperyalist güçlere yedirtmeyeceğiz"

Bayrak ve Kur'an-ı Kerim'i Mustafa hediye eden Başkan Kayaalp, bugün HDP il binası önünde bekleyen ailelerin eyleminin 2'nci yılını geride bıraktığını belirterek, "Dün olduğu gibi bugünde ailelerin destekçisiyiz, yanlarındayız ve duacısıyız. Burada bulunan ailelerden evlatlarına kavuşanlar oldu ve inşallah buradaki bütün ailelerimizde evlatlarına kavuşacaktır. Mustafa kardeşimiz en son gelip teslim olan ve devletimize sığınan kardeşimizdir. Orada olan bitenleri defalarca kamuoyuna anlattı. Biz inşallah Dicle'nin hiçbir kuzusunu emperyalist güçlere yedirtmeyeceğiz ve elimizden geldiği kadar bütün cabalarımız bu yönde olacaktır. Dicle'nin kuzularını artık kurban vermeyeceğiz inşallah. Yıllardır bu bölgede ve bu topraklarda umutsuzca bakan annelerimiz vardı. Evlatları kaçırılmış dağa götürülmüş annelerimiz vardı. Buradaki annelerimiz cesur yürekli annelerimiz, onlara da umut oldular. Diyarbakır anneleri diyorlar, bence Diyarbakır'ın cesur anneleri demeleri gerekiyor. Mazlumun duası, cesurun bakışı zalimin kılıcından keskin olduğunu bir kez daha kanıtladırlar. Rabbim yanlarında olsun ve sürekli kalben ile gönülden yanlarında olacağız. İnşallah bir an evvel evlatlarınıza kavuşursunuz" dedi.

"Devlet babaya çok teşekkür ederiz"

Bayrak ve Kur'an-ı Kerim'i MHP İl Başkanı Kayaalp'tan alan Mustafa Biçer ise "Çok teşekkür ederiz. Başta MHP Genel Başkanı Devlet babaya çok teşekkür ederiz. İl günden bugüne ailelerin yanında oldular ve destek oldular. Cihan bey ve Yasin bey ile MHP teşkilatından Allah razı olsun. En yakın zamanda da Devlet babanın elini öpmek istiyoruz. Allah izin verirse onlarında izni olursa kendilerinin yanına Ankara'ya gidip ellerini öpmek istiyoruz. Yine de destekleri için hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bir süre ailelerle görüşen MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ve başkan yardımcıları daha sonra bölgeden ayrıldı.T

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika


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