MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp mazbatasını aldı - Son Dakika

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp mazbatasını aldı

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Olağan Kongrede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığına yeniden seçilen Cihan Kayaalp, il yönetim kurulu ve teşkilat üyeleriyle birlikte YSK binasına giderek mazbatasını aldı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp mazbatasını aldı, System.String[]

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Olağan Kongrede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığına yeniden seçilen Cihan Kayaalp, il yönetim kurulu ve teşkilat üyeleriyle birlikte YSK binasına giderek mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Olağan Kongre ile MHP Diyarbakır İl Başkanlığına yeniden seçilen Cihan Kayaalp ve yönetim kurulu üyeleri, YSK binasına giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Kayaalp, MHP'nin 2 yıldır Diyarbakır'da yakaladığı ivmeyi baltalamak ve harcadığı emeği karalamak amacıyla kendilerine iftira atanların olduğunu, ancak bu iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerin başarılı olamayacağını söyledi. Kayaalp, "Pazar günü kongremizi gerçekleştirdik. Bugün de seçim işlerinden gelip mazbatamızı teslim aldık. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır Diyarbakır'da Devlet beyin takdirleri ile bu göreve atandım. Şu ana kadar gücümün yettiğince, şerefle, onurla yürüttüğüm görevime geçen pazar günü kongrede yeniden seçilerek tekrar devam edeceğim. Partimizin Diyarbakır'da 2 yıldır yakaladığı ciddi bir ivme var. Toplum tarafından takdir gördüğü, toplum tarafından karşılık bulduğu bir döneme girdik. Bunda bütün arkadaşlarımızın, il yöneticilerimizin, ilçe teşkilatlarımızın ciddi çabaları var. Gerçek manada bir özveriyle çalıştılar ve toplumda karşılık bulmaya çalıştık" dedi.

"Kongre sürecinde iftiralara maruz kaldık"

İl kongresine gidilen süreçle ilgili konuşan Kayaalp, kongre sürecine girildiğinden bu yana ciddi iftiralara, ciddi karalamalara maruz kaldıklarını kaydetti. Başkan Kayaalp, "Dolayısıyla teşkilatımızın kazandığı ivmeyi baltalamak istediler. Yine yapmış olduğumuz en insanı çalışmaları bile karalamak istediler. Bunu yaparken de kendilerine devletçi, MHP'li süsü verdiler. Gerçek hayatları boyunca teşkilatlarımızda hizmet yapmamış, sadece yıllarca MHP'nin şerefinden şereflenmiş, etiketini kullanmış birtakım insanlar burada harcadığımız emeği baltalamak, yerle yeksan etmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ancak başaramadılar ve bundan sonra da başaramayacaklar. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da artık vardır, var olmaya devam edecektir. Her şeyden önce beni bu göreve yeniden layık gören genel başkanımız devlet babamız, Devlet Bahçeli'ye buradan bütün evlatlarının sevgi ve saygısını gönderiyorum. Yine teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'a da ayrıca bütün teşkilatımız olarak teşekkür ediyoruz. Biz var olduğumuz sürece hiçbir engele takılmaksızın, MHP camiasının Diyarbakır'da yükselişi için mücadele edeceğiz. Çalı çırpı bizi durduramaz. Biz suru hedeflemiş insanlarız ve Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde teşkilatımızı getirdiğimiz bu noktadan çok daha ileriye taşıyacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp mazbatasını aldı

Cihan Kayaalp, Diyarbakır, Pazar, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp mazbatasını aldı - Son Dakika


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