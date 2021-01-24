MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: "Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı" - Son Dakika

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: "Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı"

24.01.2021 15:03

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: "Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı" Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır'ın dev projelerinde biri olan Silvan Barajının yapımının tamamlanmaması için terör örgütü tarafından defalarca...

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: "Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı"

DİYARBAKIR - Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır'ın dev projelerinde biri olan Silvan Barajının yapımının tamamlanmaması için terör örgütü tarafından defalarca bombalandığını hatırlatarak projeyi onca olumsuzluğa rağmen Türk milletine kazandırdıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın dev projelerinden biri olan Silvan Barajı gövde dolgu çalışması tamamlanması merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, terör örgütü tarafından defalarca bombalanarak işçi, korucu, güvenlik güçlerinin şehit edilerek barajın yapımının tamamlanmasının engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Kayaalp, "Bu baraj cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri, başarıyla tamamlanmaması için terör örgütü tarafından defalarca bombalandı, saldırılarak işçi, korucu, güvenlik güçleri şehit edildi. Uzun süreçti örgüt, engellenmesi için elinden gelen her şeyi yaptı, çok şükür bunu Türk milletine kazandırdık. Bu bölgenin birçok insanının geçimini sağlayacağı kapısı oldu. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle burada kanlarını dökmüş, bu barajın bitmesi için canlarını vermiş şehitlerimizi buradan saygıyla bir kez daha anıyoruz. Emeği geçen bütün çalışan ve idarecilere ve özellikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de burayı gezdik, incelemelerde bulunduk. Gayet güzel söylendiği gibi çok sağlıklı bir çalışma yapılmış. İnşallah bugün itibari ile faaliyete geçecek milletimizin büyük bir kazanımı olacaktır" dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı

Milliyetçi Hareket Partisi, Silvan Barajı, Diyarbakır, Terör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: 'Silvan Barajı terör örgütü tarafından defalarca bombalandı' - Son Dakika Ekonomi


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