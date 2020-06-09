MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp'ten vatandaşlara 'Tedbirli olun' çağrısı - Son Dakika

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp'ten vatandaşlara 'Tedbirli olun' çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, kentte son günlerde artan korona virüs vakalarına ilişkin vatandaşlara tedbirli olun çağrısında bulundu.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp'ten vatandaşlara 'Tedbirli olun' çağrısı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, kentte son günlerde artan korona virüs vakalarına ilişkin vatandaşlara tedbirli olun çağrısında bulundu. Kayaalp, "Korona virüs vakalarında yaşanan artış bizleri kaygılandırıyor. Bütün hemşehrilerimizi uyarmak zorundayız. Lütfen kurallara, sosyal mesafe ve maske takmaya özen gösterin" dedi.


MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, kentte son günlerde artan korona virüs vakalarına ilişkin vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Devletin tüm kademesi ile mart ayından beri korona virüs ile mücadele ettiğini belirten Kayaalp, "Devletimiz vatandaşlarımızın en az zararla bu beladan kurtulması için elinden geleni yapmaktadır. Diyarbakır'da özellikle son birkaç gündür dikkatsiz davranışlar ve kurullara uymama yüzünden pozitif vaka sayısında artış yaşanıyor. Yaşanan bu durum bizleri kaygılandırmaktadır. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kurallara dikkat edelim. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımına özen gösterelim. Bu hastalık bilindiği gibi tehlikeli bir hastalıktır. Nasıl sonuçlar doğuracağını hiç kimse kestiremez. Henüz aşısı bulunmadığı için insanların sağlığı üzerinden olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bütün vatandaşlarımızdan ve hemşehrilerimizden ricamız lütfen özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına çok dikkat edelim. İlimizin adı son günlerde hastalığın hızlı yayılışı ile ilgili medyada çok fazla gündem olmaktadır. Bunun önünü almamız lazım. Biz ancak kendimiz bilinçlenirsek ve etrafımızdakileri bilinçlendirirsek bu hastalıkla mücadele etme konusunda devletimizin çabaları ile beraber inşallah en az zayiatla bu beladan kurtulacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp'ten vatandaşlara 'Tedbirli olun' çağrısı - Son Dakika

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