MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği

07.03.2021 16:45

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği

DİYARBAKIR - Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp, MHP İl Başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak için gözümüzü budaktan esirgemeyiz"

İstiklal Marşı'nın okuması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan MHP Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp, "Bugün kutlamasını yaptığımız gün Dünya Emekçi Kadınlar Günüdür. Bedensel ya da zihinsel emek oluşturarak, hayata katan veya üreten bütün kadınlara selam olsun. Biz kadınlar olarak özellikle Türk kadını olarak hayatımız boyunca çok büyük fedakarlıklar yaparak ailemize, sevdiklerimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak için gözümüzü budaktan esirgemeyiz. Gerek Kurtuluş Savaşında gerekse de terör ile mücadelede sayısız kadın mücadele verdik ve bir o kadar da gazi verdik ve asla yılmayacağız" dedi.

"Önce vatan diyen bütün annelerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum"

Etkinlikte bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp "Bugün Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir araya geldik. Öncelikle düşen helikopterde şehadet şerbetini içen vatanımızın onur abidesi şerefli Türk ordumuzun şehitlerini saygı ile anıyoruz ve hepimizin başı sağolsun. Kadın denince bizim aklımıza ilk Milli Mücadele'de bugüne hatta tarihten bugüne fedakarca mücadele etmiş analarımız gelir aklımıza ve bugün cefalara göğüs germiş analarımız önce vatanım diyerek evlatlarını dahi düşünmeden vatanı için mücadele eden analarımız gelir aklımıza. Bu vesile ile önce vatan diyen bütün annelerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, rahmet ile minnet ile anıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadının kutsallığına inanan insanlarız. Liderimiz Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin dediği gibi; 'Türk kadını milli şerefimizin abidesidir, Türk kadını milli bekamızın beşiğini sallayan güvencedir.' Bu vesile ile tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği

Milliyetçi Hareket Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika


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