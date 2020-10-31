MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği - Son Dakika

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği

31.10.2020 09:45

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği Diyarbakırlı ülkücü Mehmet Salih Güçlü, ölümünün 42'nci yılında mezarı başında anıldı Karadeniz Teknik Üniversitesi makine bölümü son sınıf öğrencisiyken 30 Ekim 1978'de Trabzon Taksim Meydanında bir grup tarafından sırtından bıçaklanması...

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği

Diyarbakırlı ülkücü Mehmet Salih Güçlü, ölümünün 42'nci yılında mezarı başında anıldı

DİYARBAKIR - Karadeniz Teknik Üniversitesi makine bölümü son sınıf öğrencisiyken 30 Ekim 1978'de Trabzon Taksim Meydanında bir grup tarafından sırtından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ülkücü Mehmet Salih Güçlü, ölümünün 42'nci yılında Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından mezarı başında anıldı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, beraberindeki parti yöneticileri ve üyeleri ile birlikte Bağlar ilçesi Alı Pınar Mezarlığında bulunan Mehmet Salih Güçlü'yü kabri başında andı. Burada Mehmet Salih Güçlü için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması sonrası açıklamada bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, şehidin ailesinden özür dilediğini söyledi. Toplanma sebeplerinin 30 Ekim 1978 yılından sırtından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ülkücü Mehmet Salih Güçlü'nün ölüm yıl dönümü nedeniyle mezarını ziyaret olduğunu belirten MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, "Trabzon'da bir vatan haini tarafından sırtında bıçaklanarak şehit edilen Diyarbakırlı hemşehrimizi bugün mezarından ziyaret etmek istedik. Ailesine ilk ulaştığımız zaman haklı olarak bizlere sitemde bulundu. Bütün dava arkadaşlarım adına şehidimizden ve ailesinden özür diliyorum. İnşallah bundan sonra her şey daha farklı olacaktır. Ailesi bizden ilgi bekliyorlardı uzun zamandır" dedi.

"Şehitlerimiz bizim değerlerimizdirler"

Şehitlerin değerleri olduğunu aktaran Kayaalp, "Bu dava uğruna canını ve bedel vermiş şehitlerimiz bunlar. Şehitlerimiz bizim değerlerimizdirler. Bu değerleri hiçbir zaman unutmamız mümkün değildir. İsimlerini yaşatacağız ve inşallah nasip olur ise bir par, bir sokakta şehidimizin ismi yaşasın diye çaba içerisinde olacağız. Bir öldük, bin dirildik. Dün bir avuç insandık Diyarbakır'da, 1978'de şehit olan abimiz ve büyüğümüz gibi bir avuç insan vardı ama bugün binlerce dava arkadaşımız var. Turan şehitlerinin yolunda binlerce bedel vermeye hazır olan kardeşlerimiz var. Bu yol bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde ilerlenecek bir yol haline geldi. Allah'ın izniyle başaracağız ve başka bir yolu yoktur" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Başkan Kayaalp, Güçlü'nün kabrine kendi eliyle su döktükten sonra beraberindekilerle birlikte mezarlıktan ayrıldı.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği

Diyarbakır, Ekim, Ölü, MHP, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan ahde vefa örneği - Son Dakika


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