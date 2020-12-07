MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu - Son Dakika

MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu

07.12.2020 15:50

- MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp: "O mızrak artık o çuvala sığmaz, olayı kınıyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, dün evi kundaklanan evlat nöbetindeki...

- MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp:

"O mızrak artık o çuvala sığmaz, olayı kınıyoruz"

DİYARBAKIR - Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, dün evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyi ziyaret etti. Başkan Kayaalp, kundaklama olayını kınayarak, "O mızrak artık çuvala sığmaz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer çiftinin evleri terör örgütü yandaşları tarafından dün sabah saatlerinde kundaklandı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp ve teşkilat üyeleri aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, olayını kınadı.

Burada konuşan Başkan Cihan Kayaalp, eylemin başladığı ilk günden beri Ayşegül Biçer'in oturma eyleminde bulunduğunu söyledi. Başkan Kayaalp, "Ayşegül Biçer, henüz 16 yaşında olan çocuğunun kandırılarak, kaçırılarak dağa götürülüşünü protesto edip geri getirilmesi için uzun zamandır mücadele vermekte ve bu haklı mücadele vicdanı olan her insanın bir şekilde insani duygularına dokunmakta. Bir şekilde o çocukların artık geri getirilmesine neredeyse artık toplumun tamamı bu doğrultuda kanaat getirmekte. Tabi bu eylem devam ettikçe rahatsız olan, bu eylemin haklılığına inanan insan sayısı çoğaldıkça milyonlara ulaştıkça bundan rahatsız olan bir kesim var. Bu kesim bir şekilde bu aileleri yıldırmaya, aileleri korkutmaya oradan ayrılsınlar diye bir şekilde her türlü yola başvurmalarına vesile oluyor. Önce sözlü hakaretlerle, sonra fiziki dokunuşlarla şimdi de kundaklama ve yakma girişimleriyle bu noktaya gelindi. Tabi ki güvenlik güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz bunun gereğini yapacaktır. Kendi çocuklarını istiyorlar, kimseden özel bir şey istemiyorlar. O malum kesime de seslenmek istiyorum. O mızrak artık çuvala sığmamakta. Bu eylemi şiddetle kınıyoruz, bu tarz eylemler sadece insanlıktan naibini almamış canlıların yapabileceği eylemlerdir" diye konuştu.

MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu
MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu
MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu
MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu
MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu - Son Dakika


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