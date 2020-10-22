MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Özkan güven tazeledi - Son Dakika

MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Özkan güven tazeledi

22.10.2020 16:41
MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Özkan güven tazeledi, System.String[]

MHP Dursunbey İlçe Kongresi'nde, mevcut ilçe başkanı Mustafa Özkan yeniden seçilerek güven tazeledi.

MHP Dursunbey İlçe Kongresi'nde, mevcut ilçe başkanı Mustafa Özkan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Dursunbey Öğretmenevi bahçesinde gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını MHP İl Başkan Yardımcısı Cevdet Gürcan yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde Özkan, 266 delegenin oyunu alarak yeniden MHP

Dursunbey İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, Dursunbey Belediye Başkan Vekili Sadettin Aslan, AK Parti İlçe

Başkanı Üzeyir Sali ile Dursunbey ve çevre ilçelerden partililer katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Özkan güven tazeledi - Son Dakika


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