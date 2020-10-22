MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Özkan güven tazeledi - Son Dakika

MHP Dursunbey İlçe Kongresi'nde, mevcut ilçe başkanı Mustafa Özkan yeniden seçilerek güven tazeledi.
Dursunbey Öğretmenevi bahçesinde gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını MHP İl Başkan Yardımcısı Cevdet Gürcan yaptı.
Tek listeyle gidilen seçimde Özkan, 266 delegenin oyunu alarak yeniden MHP
Dursunbey İlçe Başkanı seçildi.
Kongreye, Dursunbey Belediye Başkan Vekili Sadettin Aslan, AK Parti İlçe
Başkanı Üzeyir Sali ile Dursunbey ve çevre ilçelerden partililer katıldı.
- Kaynak: AA
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