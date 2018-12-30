Son Dakika Haberleri: MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Oldu

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Oldu

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Belediye Başkan adayı belli oldu.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Oldu, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Belediye Başkan adayı belli oldu. Yapılacak yerel yönetimler seçimleri için Düzce'de MHP'den ilk olarak aday adaylığını açıklayan isim olan Erdoğan Bıyık MHP Düzce Belediye Başkan Adayı oldu.

30 Mart Yerel Yönetimler seçimleri için siyasi partiler Belediye Başkan adaylarını bir bir açıklarken Düzce'de merakla beklenen MHP adayı da belli oldu. MHP Genel Merkezi tarafından Türkiye Genelinde 402 Belediye Başkan adayının açıklandığı listeye göre Düzce'de MHP'ye ilk aday adaylığı başvurusunu yapan Erdoğan Bıyık, Düzce Belediye Başkan adayı oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:26 Kaynak: İHA

Erdoğan Bıyık, MHP, belediye başkan adayı, Düzce, Politika
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