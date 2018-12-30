MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Oldu
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Belediye Başkan adayı belli oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Düzce
İl Belediye Başkan adayı belli oldu. Yapılacak yerel yönetimler seçimleri için Düzce'de MHP
'den ilk olarak aday adaylığını açıklayan isim olan Erdoğan Bıyık
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı oldu.
30 Mart Yerel Yönetimler seçimleri için siyasi partiler Belediye Başkan adaylarını bir bir açıklarken Düzce'de merakla beklenen MHP adayı da belli oldu. MHP Genel Merkezi tarafından Türkiye
Genelinde 402 Belediye Başkan adayının açıklandığı listeye göre Düzce'de MHP'ye ilk aday adaylığı başvurusunu yapan Erdoğan Bıyık, Düzce Belediye Başkan adayı oldu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:26 Kaynak: İHA
MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
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