MHP Düziçi İlçe Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düziçi İlçe Olağan Kongresi'nde başkanlığa Mehmet Fatih Mart seçildi.

Karacaoğlan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek liste ile gidilen kongrede Mehmet Fatih Mart, kullanılan 127 oyun tamamını alarak MHP Düziçi İlçe Başkanı seçildi.

Kongre sonrası bir konuşma yapan Mart, makam ve mevki gözetmeksizin davalarının varlığını, birliğini ve dirliğini ayakta tutmak adına mücadele edeceklerini söyledi.