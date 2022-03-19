MHP Edirne'de "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları tamamlandı - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarını tamamladıklarını bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin tüm ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıların hayırlı olmasını dileyen Tercan, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekillerimize, sayın MYK üyelerimize, sayın ilçe başkanlarımıza, sayın ilçe ve il yönetim kurul üyelerimize saygılarımı sunuyorum. MHP ideolojisi olan temel ilkelere sahip bir siyasi partidir. Kuruluşunun ardından geçen 50 yıldan fazla bir süreden beri Alpaslan Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye dek, MHP bu ilkelerden bedeli ne olursa olsun asla ödün vermemiştir.

MHP'nin hedefinde salt siyasi rant arzusu oluşundan değil, Türkiye ve ülke çıkarlarını 'önce ülkem sonra partim' anlayışı ile öncelikli kılmasından dolayıdır. Bunun açık örneğini defalarca gördük."

Tercan, Cumhur İttifakı oluşumu ile kızıl elma fikrinin ses bularak turan hedefinin hayat bulduğunu bildirdi.

Türkiye'nin milli dış politikası ile göz doldurduğunu aktaran Tercan, "MHP kendisine altın tepsi içinde sunulan bu imkanı ve benzeri diğer imkanları ilkeli hareket ederek elini tersi ile itmiştir. 2023'e giderken MHP, Cumhur İttifakı ile büyük, güçlü, bağımsız Türkiye yürüyüşünü sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Tercan, vatandaşlarla bir araya gelecekleri toplantıların devam edeceğini kaydetti.