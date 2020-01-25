MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Depremin acı sonucunu birlik ve beraberlikle bitireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Edirne İl Başkanı Tercan: 'Depremin acı sonucunu birlik ve beraberlikle bitireceğiz' - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Depremin acı sonucunu birlik ve beraberlikle bitireceğiz"

6 saat önce

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, depremin acı sonucunun birlik ve beraberlikle bitirileceğini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Tercan:

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, depremin acı sonucunun birlik ve beraberlikle bitirileceğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ depreminin tüm Türkiye'yi üzdüğünü belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara ve ülkeye "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Tercan, şunları kaydetti:

"Doğal afetlerin insan hayatını altüst ettiği böylesi zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Sedat Yaşar, Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir.

MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal etmiş ve edeceklerdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Depremin acı sonucunu birlik ve beraberlikle bitireceğiz"

Tercan, Elazığ, Edirne, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:20 Kaynak: AA
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