MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Edirne'de yapı denetimi güçlendirilmeli" - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne'de yapı denetiminin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de bina yapılırken etkin bir kamu denetiminin sağlanamadığını savundu.

Avrupa'daki örnekleri gibi jeoloji mühendislerinin yapı denetim sürecinde etkin rol alması gerektiğini aktaran Tercan, "Bir deprem sonrası oluşan can kaybı ve hasarın büyüklüğü, depremin büyüklüğüne, depremin yerleşim alanlarına uzaklığına, zemine, yapı kalitesine, hızlı nüfus ve göçe bağlı kontrolsüz büyümeye, eğitim eksikliği ve toplumun deprem zararlarını azaltmaya yönelik yapmış oldukları hazırlığa göre farklılıklar göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Tercan, sanayi tesisleri, petrol, kimyevi madde üretimi ve depolaması gibi tesislerin altyapı tesisleri ile ulaşım hatlarının yer aldığı bölgelerin deprem açısından risk taşıyan fay hatları üzerinde bulunmasının tehlikenin boyutlarını artırdığını bildirdi.

Afet tehlikelerine karşı riski azaltmaya yönelik AR-GE çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiğini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Olası deprem zararlarının azaltılmasının sağlanmasının en etkin yolu halkın eğitim ve öğretimiyle mümkün olacaktır. Ayrıca, tüm il merkezlerinde uzman afet yöneticileri aracılığıyla afet yönetimiyle ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi, bu alanda görev ve sorumluluk verilen kişilere eğitim ve tatbikatlar yaptırılması gerekmektedir. Alarm ve erken uyarı sistemleri kurulmalı ve geliştirilmeli, deprem sırasında elektrik ve doğalgaz yangınlarına karşı otomatik kesme sistemleri kurulmalıdır. Yapı denetiminde denetleyen ve denetlenen arasında kurulan bağın önüne geçilmesi ve sertifikasız kişilerin inşaatlarda çalışmasının önlenmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Edirne'de yapı denetimi güçlendirilmelidir.

Depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartlarını içeren çalışmalar desteklenmelidir. Su ve nemin yapıya zararlı etkilerinden korunması amacıyla su yalıtımı nitelikli hale getirilerek yapı malzemelerinin ömrü uzatılmalıdır."