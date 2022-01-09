MHP Edirne İl Başkanı Tercan : "Fiyatların hızla düşmesi lazım" - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, döviz kurundan gelir elde edenler ve bunu fırsat bilip fiyatları olması gerektiğinden çok daha fazla yükseltenlerin artık fiyatlarda indirime gitmesi gerektiğini belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin zor günlerden geçtiğini, bir yanda salgınla mücadele edilirken diğer yandan, terör, bölgesel sorunlar, küresel meseleler gibi birçok sorunla ödün vermemeden mücadele edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu 20 Aralık tedbirleri kapsamında dövizin fiyatının düşmeye başladığını hatırlatan Tercan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çok şükür şu anda kabul edilebilir, hazmedilebilir bir seviyede ve sınırda. Peki döviz artarken, fiyatları artıranlar acaba dövizin düşüşüyle beraber fiyatları da indirecekler mi? Böyle bir fazileti, ahlakı, vatan ve millet aidiyetinin gereğini yapacaklar mı? Sayın Genel Başkanımızın işaret ve ifade ettiği üzere fiyatların hızla düşmesi lazım. Döviz kurundan gelir elde edenler ve bunu fırsat bilip fiyatları olması gerektiğinden çok daha fazla yükseltenler artık fiyatları indirmeli. Gün bir arada olma günü. Gün nimette en önde, külfette en arkada olma günü falan değil. Külfetse hep beraber katlanacağız, nimetse de hep beraber Allah'ın izniyle o nimete layık olacağız."

Allah'ın izniyle devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hiç kimsenin bozamayacağını vurgulayan Tercan, Türk milletinin kendisine kurulan tuzakları da bir bir bozacağını belirtti.