MHP Edirne İl Başkanı Tercan, kentte partilerinin çıtasını yükselteceklerini belirtti - Son Dakika
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MHP Edirne İl Başkanı Tercan, kentte partilerinin çıtasını yükselteceklerini belirtti

26.03.2022 15:16
MHP Edirne İl Başkanı Tercan, kentte partilerinin çıtasını yükselteceklerini belirtti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne'de partilerinin çıtasını yükselteceklerini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne'de partilerinin çıtasını yükselteceklerini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Edirne'de güçlü adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Partiye katılımların devam ettiğini aktaran Tercan, "Partimize gelerek yeni üye olan kardeşlerimiz ile MHP daha güçlü oluyor ve Edirne'de MHP'nin gücüne güç katıyor. Edirne MHP diyor. Gün birlik günüdür. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Edirne'de oynanan oyunları bozalım. Biz Edirne halkının yanındayız, biz Edirne halkının tercümanıyız, biz Edirne halkının umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız." ifadelerini kullandı.

MHP'nin birlik ve kardeşlik ocağı olduğunu belirten Tercan, şunları kaydetti:

"2024 yılında yapılacak belediye başkanlık seçimlerinde MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı değerlendirerek belediyeyi Edirne halkı MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na teslim etmelidir. İçimizde ve dışımızda, bize yakın veya uzak, herkese sevgi ve saygıyla yaklaşarak Edirne'de MHP'nin çıtasını yükselteceğiz, ivme kazandıracağız ve hak ettiği yere getireceğiz. Mücadele edenlerin kaybetme ihtimali hep olacak ama mücadele etmeyenlerin kazanma şansı hiç olmayacak. Onun için diyoruz ki, bu serhat şehri Edirne'mizi hak ettiği yere getirelim."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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