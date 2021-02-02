MHP Edirne İl Başkanı Tercan MHP'ye yeni katılımlar olduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yeni üyelerle daha güçlü hale geldiklerini bildirdi.

Tercan yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin yeni üye kayıtlarıyla Edirne'de daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

Edirne'de bir sonraki seçimlerde zafer elde etmek için yorulmadan çalışacaklarını ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde zafer 'Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Bu zaferi de Türk milletine yaşatacak öncü kuvvet Ülkücü Hareket olacaktır. Yeter ki taşıdığımız kimliğin gücünü ve anlamını fark edelim. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi için ter dökeceğiz ve Allah'ın izniyle Edirne'den milletvekili çıkaracağız. Partimize üye olan kardeşlerimize sefalar getirdiniz diyor saygılar sunuyorum. Üyeliğiniz hayırlı olsun, bereketli olsun yolunuz, bahtınız açık olsun."