MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Millet olmak hüzünde, tasada, sevinçte bir olmaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Edirne İl Başkanı Tercan: 'Millet olmak hüzünde, tasada, sevinçte bir olmaktır' - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Millet olmak hüzünde, tasada, sevinçte bir olmaktır"

6 saat önce

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, millet olmanın, hüzünde, tasada, sevinçte bir olmayı gerektirdiğini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Tercan:

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, millet olmanın, hüzünde, tasada, sevinçte bir olmayı gerektirdiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan zincirleme felaketlerin üzüntü verici olduğunu belirtti.

Herkesin şapkasını önüne alarak düşünmesi gerektiğini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Her gün yeni bir acı haberle yüreğimiz dağlanıyor. İdlip şehitlerimiz, uçak kazasında kurtarmaya giden 5 özel harekat polisi kaza geçiriyor, geçirdikleri trafik kazasında yaralanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılıyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyetleri sırasında el bombasının patlaması sonucu bir askerimiz şehit oluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıkarak kaza yapıyor, vatandaşlarımız ölüyor, yaralanıyor.

İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 vatan evladı şehit oluyor. Millet olmak hüzünde, tasada, sevinçte bir olmaktır. Bazen çığ düşer üstümüze, bazen bomba, biz aziz milletimizin derdiyle dertleniriz. Ha Anadolu'nun bir köyünde ha Turan coğrafyasının bir beldesinde olsun. Yüce Allah her bir ferdimizi felaketlerden korusun kollasın."

Edirne, Tercan, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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