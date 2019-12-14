MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Partimizden ayrılanları baba ocağına davet ediyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Edirne İl Başkanı Tercan: 'Partimizden ayrılanları baba ocağına davet ediyorum' - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Partimizden ayrılanları baba ocağına davet ediyorum"

6 saat önce

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "Davamıza hizmet etmiş olan ve partimizden ayrılarak değişik partilere gidenleri, baba ocağına davet ediyorum.

MHP Edirne İl Başkanı Tercan:

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "Davamıza hizmet etmiş olan ve partimizden ayrılarak değişik partilere gidenleri, baba ocağına davet ediyorum. Partimizin ocağı yanıyor, bacası tütüyor, kapısı ardına kadar arkadaşlarımıza açıktır." dedi.

İl Başkanı Tercan, partisinin il başkanlığında il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak farklı siyasi partilerde görev yapan kişileri partiye geri dönmeye davet etti.

MHP'nin Edirne'de güçlenmesi için çalıştıklarını belirten Tercan, yaptıkları çalışmalar sayesinde ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

MHP'nin kapısının partiden ayrılan eski üyelere açık olduğunu aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etmektedir. İlçe teşkilatlarımız ile gönül birlikteliği sağlayarak MHP'yi Edirne'de hak ettiği yere gelmesi için yolumuza devam ediyoruz. 2023 yılında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Edirne'den en az bir milletvekili çıkarmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Herkesi MHP'ye davet ediyorum. Davamıza hizmet etmiş olan ve partimizden ayrılarak değişik partilere gidenleri, baba ocağına davet ediyorum. Partimizin ocağı yanıyor bacası tütüyor, kapısı ardına kadar arkadaşlarımıza açıktır."

Tercan, Edirne'nin sorunlarına çözüm olacak projeler hazırladıklarını dile getirdi.

Milletvekili, Edirne, Tercan, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li Yalçın'dan yeni kurulan partilere tepki
MHP'li Semih Yalçın'dan Davutoğlu'nun partisine zehir zemberek sözler Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi

Son Dakika Haberleri
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
22:32 ERDOĞAN'DAN TEBBUN'A TEBRİK TELEFONU - Son Dakika
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu - Son Dakika
22:30 Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı - Son Dakika
22:30 Türk yönetmenlerin Filistin belgeseline Tahran'da yoğun ilgi - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Partimizden ayrılanları baba ocağına davet ediyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]