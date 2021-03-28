MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Türklük önceliktir, millet esastır, hürriyet sevdadır" - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, teşkilat olarak 2023 yılında yapılacak seçimlere kararlı şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin ilkeleri doğrultusunda siyaset yaptığını, tüm faaliyetlerinin temelinde Türkiye'nin çıkarı olduğunu belirtti.

Tercan, seçimlerde başarıyı yakalayabilmek için seferberlik içinde olduklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Siyasete kim ne derse desin kim hangi ısmarlama ve temelsiz fikirlerin peşinde olursa olsun, görülecektir ki 2023 yılında ki seçimlerde en yüksek ölçüde başarıyı yakaladığı il Edirne ve MHP teşkilatları olacaktır. Herkes bilir ki MHP Lideri Devlet Bahçeli bir yerde varsa orada vatan müdafaası safı tutulmuştur. Türklük önceliktir, millet esastır, hürriyet sevdadır. 2023'te MHP ve ülkücü camia Edirne'de şanı büyük mücadele ederek,TBMM'ye milletvekili gönderecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Tercan, MHP'nin milletin lehine çalışmalar yaptığını belirterek CHP, HDP ve İYİ Parti'yi eleştirdi.