MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Yediemin depolarında bekleyen araçların değerlendirilmesini istiyoruz" - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, kanuni düzenleme yapılarak yediemin depolarındaki araçların piyasaya kazandırılmasının piyasaları rahatlatacağını savundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın dikkat çektiğini belirtti.

Trafik cezaları ve başka sebeplerden dolayı icralık olan ve yediemin depolarına çekilen araçların yıllarca bekletilerek, çürümeye bırakılmasının doğru olmadığını aktaran Tercan, "Kanuni düzenleme yapılarak yediemin depolarındaki araçların piyasaya kazandırılmasının piyasaları rahatlatacağı bir gerçektir. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları aldı başını gidiyor. Artık neredeyse borsa gibi, araba fiyatları anlık değişim gösteriyor. Bir yandan da milyonlarca lira değerindeki araçlar çürümeye terk ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yediemin depolarında araçların içerisinden otlar çıktığını belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Bu milli servetin heba edilmemesini, bir yasal düzenleme yapılarak yediemin depolarında bekleyen araçların değerlendirilmesini istiyoruz. Milyonlarca liraya yakın değeri olan araç, mobilet ve motosiklet yediemin depolarında çürümeye terk edilmiş durumda.

Bunlarla ilgili bir çözüm bulunması hem piyasaları rahatlatacak, araç fiyatlarında bir ucuzlamaya sebebiyet verecektir hem de milli ekonomiye katkı sunacaktır. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılması elzemdir."