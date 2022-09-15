Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, İpsala'da esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Tercan ve beraberindeki heyet ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tercan, ziyaretlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "İpsala esnafı MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sahip çıkıyor. Gösterilen ilgi, lütfedilen güler yüz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Var olsunlar." diye kaydetti.

Kaymakam Kaya, Akardere köyünü ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Akardere Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, merkezde incelemede bulundu merkez bünyesinde faaliyete geçirilen anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğretmen ve velilerle de sohbet eden Kaya istekleri dinledi.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz ve Akardere Muhtarı İlhan Sürgülü eşlik etti.

Kaymakam Kapar, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Uğur Kapar, ilçeye bağlı Küplü beldesinde ikamet eden şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Kapar, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Kapar, "Şehitlerimizin geride kalanları milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz." dedi.