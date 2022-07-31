MHP'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Tercan, "Esnafımızın sıkıntılarını dinledik, inşallah sıkıntılarını MHP ve Cumhur İttifakı giderecek. Esnafımız rahat bir nefes alacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çalışacağız, çabalayacağız çağıracağız, çağlayacağız, sular seller gibi coşacağız."dedi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.