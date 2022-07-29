MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

29.07.2022 12:05
MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki ilçe başkanları, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki ilçe başkanları, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Rektör Tabakoğlu, üniversitenin çalışma ve projelerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Tabakoğlu, ziyaretlerinden dolayı Tercan ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

İl Başkanı Tercan ise üniversitenin başarılı çalışmalarıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

Trakya Üniversitesinin büyük bir kurum olduğunu belirten Tercan, üniversitenin öğrencileri, hastanesi ve tüm birimleri ile şehre büyük bir değer kattığını ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Tercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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