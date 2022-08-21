MHP Edirne İl Yönetimi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Edirne İl Yönetimi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

21.08.2022 11:02
MHP Edirne İl Yönetimi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tercan, MHP'nin kapılarının şehit ailelerine sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Üzerlerine düşeni yerine getirmenin asli görevleri olduğunu aktaran Tercan, "MHP İl Yönetimi olarak her daim iyi olacağız, iyilik yapacağız. Bize yakışan budur ve unutmamalı ki herkes kalbinin güzelliğine göre nasiplenir yapılan iyiliklerden. Şehit ailesi fertlerinin hepsi öyle güzel insanlar ki, gülünce çiçekler açar yüzlerinde. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aynı zamanda din, vatan, millet ve namus yolunda canlarından geçmiş olan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Faruk Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tercan ve beraberindekilere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi Bu kez askıya ekmek değil 'çorba' konuldu Bu kez askıya ekmek değil 'çorba' konuldu
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Edirne İl Yönetimi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
07:17 Konya'da 10 yaşındaki Muammer, fotoğraf çektirmek istediği tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:02:56. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Edirne İl Yönetimi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement