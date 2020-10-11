MHP Edirne İl Başkanlığına Zakir Tercan yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanlığına Zakir Tercan yeniden seçildi

11.10.2020 17:07
MHP Edirne İl Başkanlığına Zakir Tercan yeniden seçildi, System.String[]

MHP Edirne İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkan Zakir Tercan, güven tazeledi.

MHP Edirne İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkan Zakir Tercan, güven tazeledi.

Karadenizliler Derneği'nde düzenlenen kongre öncesi mehter takımı konser verdi.

Daha sonra Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, gündem maddelerinin görülmesinin ardından seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Tercan, MHP Edirne İl Başkanlığı'na seçildi.

Başkan Tercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel ve yoğun katılımın olduğu bir kongre yaptıklarını belirtti.

Bugün 500'e yakın delegenin oy kullandığını ifade eden Tercan, koronavirüs salgını kapsamında, alınan karar gereği kongrenin seyircisiz düzenlendiğini belirtti.

Kendisini tekrar göreve getiren herkese teşekkür eden Tercan, " Ben partimi ve görevimi çok severek yapıyorum. Çok güzel projelerimiz var. Hedefim, 2023 yılında Edirne'de milletvekili çıkarmak ve belediyeyi kazanmak. Kongremiz herkese hayırlı olsun" dedi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Edirne İl Başkanlığına Zakir Tercan yeniden seçildi - Son Dakika

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