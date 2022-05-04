MHP Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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MHP Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

04.05.2022 11:29
MHP Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP Edirne İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

MHP Edirne İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, programa İl Başkanı Zakir Tercan, Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

İl Başkanı Tercan, bayramın İslam alemine ve Türk dünyasına huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Herkesin bayramını kutlayan Tercan, "Bu bayramın Edirne halkına Türk milletine ve İslam alemine hayırlar ve bereket getirsin. Yüce rabbimden hepimize sağlık ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ramazan Bayramı, Hisarcık, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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