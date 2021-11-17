MHP Edirne İl Teşkilatı'ndan Saraçlar Caddesi esnafına ziyaret - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki partililer, Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Tercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat olarak kent genelinde esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

MHP'nin her zaman esnafla buluşup sorunları yerinde tespit ettiğini belirten Tercan, hazırladıkları raporları MHP Genel Merkezi'ne ilettiklerini ifade etti.

Esnafın sorunlarının çözümü için çaba sarf ettiklerini aktaran Tercan, "Saraçlar Caddesi'nde esnafımızla bir araya geliyoruz. Onların dertlerini dinleyeceğiz. Onların sıkıntılarını çözmek bizim için çok önemlidir. Sorunlarını Ankara'ya ileteceğiz. MHP olarak sahadayız. Anadolu'yu karış karış gezerek insanlarımızla hasbihal ediyoruz." dedi.

Tercan, 2023 ve 2024'te yapılacak seçimler için de çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü sözlerine ekledi.