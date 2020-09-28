MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen "Ülkü Tepe can çekişiyor" - Son Dakika

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen "Ülkü Tepe can çekişiyor"

Balıkesir'in Edremit ilçesine Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; Ülkü Tepe'nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen

Balıkesir'in Edremit ilçesine Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; Ülkü Tepe'nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Başkan Görmen; " Ülkü Tepe'nin adı ' Ülkü' diye mi yok sayılıyor. Bizim amacımız muhalefet yapmak değil, milli ve manevi değerlere sahip çıkmaktır. Ülkü Tepe metruk bir alan haline gelmiş, binaların camları kırık, her yer otluk, pislik içerisinde, ağaçlar bakımsız, çeşmelerin muslukları kırık, aydınlatma lambaları talan edilmiş, hayvanat bahçesi diye bir yer artık yok, otopark alanı bele kadar ot içerisinde kalmış. Ülkü Tepe can çekişiyor ama gören yok. Adının Ülkü olması gelmiş geçmiş belediye başkanlarını rahatsız ediyor anlaşılan" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil Görmen; Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci büyük Atatürk anıtının olduğu, gerekli önemin gösterilmediğinin altını çizerek, Edremit Ülkü Tepe'nin terk edildiğini söyledi. Edremit'in en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden, Başkan Görmen; "Ülkü Tepe neden terk edildi. Edremit'in cazibe merkezi olabilecek bir yer neden canlandırılmıyor. Gittim, gezdim gördüm, durum içler acısı. Bu kadar özenle yapılmış Ülkü Tepe metruk bir hal almış durumdadır" dedi.

Gelmiş geçmiş belediye başkanlarının Ülkü Tepe'ye gerekli önemi vermediğini dile getiren Başkan Görmen, "Ülkü Tepe gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. Ülkü Tepede ki amfi tiyatro milattan sonra yapılan Türkiye'deki en büyük tiyatrosudur. Burası yok oldu gitti. Bu Tiyatro 6 bin 800 kişiliktir eskiden buralarda konserler tiyatrolar oynanırdı şimdi yok oldu. Arka tarafta çay bahçeleri vardı. Daha arkada ise hayvanat bahçesi bölümü vardı. Ülkü Tepe botanik ve zooloji parkı olarak tasarlanmıştı. Buraya gelen ziyaretçiler zeytin çeşitliliğini görmek için tüm Türkiye'yi gezmeden 124 çeşit zeytin ağacını aynı anda görme imkanı vardı. Ülkü Tepe'ye geldiğinizde Türkiye'deki tüm zeytin çeşitlerini görebiliyorsunuz. Ülkü Tepe'de Türkiye'deki tüm çam çeşitleri bulunmaktadır. Burada çam, ladin, göknar, sarıçam, karaçam, kızılçam ağaçları çeşitliliğini görebilirsiniz. Bu kadar güzel özelliklere sahip bir yer gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. Şimdi soruyorum, Edremit'i yönetenler Ülkü Tepe için ne düşünüyor, Eski halini canlandırmak bu kadar mı zor, soruyorum buraya ne yapmayı düşünüyorlar?" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Ülkü Tepe'yi bu halde görmek istemediklerini, Edremit'i yönetenlerin bir an önce bu konuya eğilmelerini istedi. Başkan Görmen; "Ülkü Tepe'ye gittiğinizde körfezin üç ayrı ilçesini aynı anda görebiliyorsunuz. Bu yeri tasarlayan Eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç başkanımızdır. Ülkü Tepe'nin içinde bulunan tiyatro antik tiyatrolardan esinlenilmiştir. Böyle güzel büyük bir tiyatro yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Ülkü Tepe'nin yok olmasına Milliyetçi Hareket Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Eski revaçta dönemine tekrar gelmesi için elimizden geleni yapamaya hazırız. Biz kuru kuruya siyaset yapmıyoruz. milli ve manevi değerlere, milyarlarca harcanarak yatırım yapılmış bir alanın eski haline geri dönmesini istiyoruz. Gözümüzün önünde Ülkü Tepe'nin yok olmasına, görmemezlikten gelinmesine tepki veriyoruz" dedi. - BALIKESİR

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen Ülkü Tepe can çekişiyor
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen Ülkü Tepe can çekişiyor
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen Ülkü Tepe can çekişiyor
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen Ülkü Tepe can çekişiyor
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen Ülkü Tepe can çekişiyor
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen Ülkü Tepe can çekişiyor
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen Ülkü Tepe can çekişiyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Türkiye, Edremit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen 'Ülkü Tepe can çekişiyor' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
19:20
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı         
18:07
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen "Ülkü Tepe can çekişiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei