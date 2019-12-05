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MHP Edremit İlçe Teşkilatı basın ile bir araya geldi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinin yeni göreve gelen MHP İlçe Teşkilatı Yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi.

MHP Edremit İlçe Teşkilatı basın ile bir araya geldi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinin yeni göreve gelen MHP İlçe Teşkilatı Yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi. MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen bölgenin ve Edremit'i geleceği için çalışacaklarını ifade etti.


Edremit bölgesinde çalışan gazeteciler ile bir araya gelen MHP Edremit İlçe Teşkilatı Yönetimi samimi tavırları ve söylemleri ile dikkatleri çekti. Birleştirici bir siyaset anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen kendisi ve yönetiminin halka hizmet için bu görevlerde bulunduklarının altını çizdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Görmen genel siyasetin yanında yerel siyasette de her türlü hizmetin Edremit'e gelmesi için yoğun bir çaba harcayacaklarını ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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