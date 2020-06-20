MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı - Son Dakika

MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı

Normalleşme süreci ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanlığı 3 ay aranın ardından tekrar toplandı.

MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı, System.String[]

Normalleşme süreci ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanlığı 3 ay aranın ardından tekrar toplandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da normalleşme süreci ile birlikte hayat normale dönmeye devam ediyor. Salgın dolayısıyla iptal edilen veya online olarak gerçekleştirilen toplantılar da yüz yüze yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz akşam uzun bir aradan sonra tekrar toplanan MHP Efeler İlçe Başkanlığı, Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantılarına başladıklarını duyurdu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda parti içi çalışmalar ve projeler yeniden değerlendirilerek, gerekli düzenlemeler hakkında görüşüldü.

"İlk günkü heyecanımızla başladık"

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından toplantılarına ara verdiklerini hatırlatan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Efeler ilçe teşkilatı olarak, koronavirüs salgınının ülkemizde göründüğü ilk günden bu yana partililerimizin sağlığını koruyabilmek adına haftalık toplantılarımıza ara vermiştik. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçilmesi sebebiyle de ara vermiş olduğumuz haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarımıza sosyal mesafe kuralına uyarak tekrardan başlamış bulunmaktayız. İlk günkü heyecanımızla Başbuğumuzun izinde, liderimizin emrindeyiz" dedi. - AYDIN

Milliyetçi Hareket Partisi, Efeler, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı - Son Dakika

Son Dakika

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı         
15:37
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı         
15:20
Dini nikahlı eşini öldürdü, Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi         
15:10
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor         
15:08
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi         
15:02
80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun 80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun         
14:58
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım         
14:55
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak         
14:51
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim         
14:41
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi         
14:36
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor         
14:22
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü         
14:15
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı         
13:37
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı         
13:30
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı         
13:00
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım         
12:57
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu         
12:41
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar         
12:39
Genç mühendis elindeki hurda aracı, Lamborghini'ye dönüştürdü! Genç mühendis elindeki hurda aracı, Lamborghini'ye dönüştürdü!         
12:23
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı         
12:16
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti         
12:06
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü         
12:06
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı         
12:05
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin         
11:59
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı         
11:53
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 16:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Efeler İlçe Teşkilatı 3 ay aradan sonra tekrar toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei