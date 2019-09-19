Son Dakika Haberleri: MHP Erfelek İlçe Başkanı kazada yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

MHP Erfelek İlçe Başkanı kazada yaralandı

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında MHP Erfelek İlçe Başkanı ile birlikte bir kişi yaralandı.

MHP Erfelek İlçe Başkanı kazada yaralandı, System.String[]

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında MHP Erfelek İlçe Başkanı ile birlikte bir kişi yaralandı.


Kaza, Erfelek Hasan Dere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B.'nin kullandığı 57 AP 765 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü E.B. ile Erfelek MHP İlçe Başkanı Enes Özgenç yaralandı. Yaralılar Erfelek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili polis soruşturma sürüyor. - SİNOP

Erfelek, Sinop, MHP, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Konya İl Başkanı görevden alındı
11 yaşındaki çocuğa istismar iddiası vatandaşları çılgına döndürdü İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı Antalya'da otobüs şoförü yaşlı çifti tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 22:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Erfelek İlçe Başkanı kazada yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]