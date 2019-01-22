MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "Erzurum'da AK Parti ile İttifak Halinde Gireceğimiz Seçimler ve...

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Erzurum
İl Başkanı Naim Karataş
, "Erzurum'da AK Parti ile ittifak halinde gireceğimiz seçimler ve adaylarımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
AK Parti ile MHP arasında bir süredir devam eden ittifak görüşmelerinin ardından Uzundere
ve İspir
ilçeleri MHP'ye bırakıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Parti liderlerimizin ve üst düzey yöneticilerim vardıkları mutabakat sonucunda seçim yarışının elbette ki yine içerisinde olacağız. İspir ve Uzundere özelinde ise, yarışı MHP'li adaylarımızın kazanması için çalışacağız" diye konuştu.
MHP'nin, 15 Temmuz süreci ile başlayan dönemde ülkenin ve milletin bekası için tüm benliğini ortaya koyduğunu ve milli bir duruş sergilediğini ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Bu milli duruş 24 Haziran seçimlerinde de galip gelen taraf olmuş, kazanan yine milletimiz olmuştur" dedi. Bu milli duruşun sürdürülmesi gereğinin 31 Mart yerel seçimleri için de hasıl olduğunun altını çizen Naim Karataş, "Bu doğrultuda partimiz Türkiye
'nin birçok ilinde seçimlere ittifak halinde girilmesi kararını almıştır. Erzurum da bu iller arasındadır. Yapılan görüşmeler sonucunda Uzundere ve İspir ilçelerimizde MHP'nin adaylarının desteklenmesine karar verilmiş ve bu sonuç her iki parti için de resmiyet kazanmıştır" dedi.
İspir'den Ahmet Coşkun, Uzundere'den ise Hilmi Aktoprak
'ın MHP adayı olarak seçimlere gireceği Erzurum'da, kazananın yine Cumhur İttifakı olacağını anlatan İl Başkanı Naim Karataş, "Biz milletimizin yarınları için varız, birliği ve beraberliği için varız. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Adaylarımız Erzurum'a, Uzundere ve İspir ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte diğer ilçelerimiz için aday adaylığı başvurusunda bulunan tüm dava arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onlar kutlu bir yola çıktılar, partimizin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gösterdiler. Hizmetleri ve emekleri bizim için çok değerlidir. Bu satten sonra hepimiz tek bir yürek halinde seçimlere gireceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun " ifadelerini kullandı. - ERZURUM