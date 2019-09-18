MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Gaziler Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gaziler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Tarihimiz boyunca vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı mücadelesinde hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, hiçbir mücadeleden sakınmayan gerek şehitlerimiz, gerekse de gazilerimiz, üstlendikleri bu şanlı görevleri layıkıyla ve fazlasıyla yerine getirmişlerdir. Bu sebeple milletimizin gönlünde taht kurmuşlardır. Asırlardır süre gelen milli varlığımızın altında yatan güç, hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizin bu kutlu mücadelesinin eseridir. Türk yurdu şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirası, Türk milleti hem şehitlik anıtı hem de gaziliğin adıdır. Gazilik; muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele disiplini ile örtüşme hali, vatan ve millet uğruna gösterilen şerefli ve faziletli bir duruşun iftihar vesikasıdır. Gazilerimiz, bağımsızlığımıza göz diken düşmanlarımıza iman gücüyle karşı koyan, göğüslerini hiç düşünmeden siper eden milli kahramanlarımızdır. Onun içindir ki Gazilerimiz bizim gurur kaynaklarımızdır. Gazilerimiz Türk vatanı için kahramanca bir mücadelenin hiçbir zaman sönmeyecek meşaleleri, vatan, millet ve bayrak sevdasının eşsiz kahramanlarıdır. Eğer milli kimliğimizle yaşamış olduğumuz bu toprakları vatan yapmışsak bunun şeref payesi şehitlerimizin ve gazilerimizindir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor, hepsine saygı ve şükranlarımı sunar, ebediyete intikal etmiş olanlara ve aziz şehitlerimize Yüce ALLAH 'tan rahmet, şu anda tedavi altında olan gazilerimize de acil şifalar dilerim." - ERZURUM