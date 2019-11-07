Son Dakika Haberleri: MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Kandil mesajı
Son Dakika Güncel MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Kandil mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Kandil mesajı

7 saat önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Kandil mesajı, System.String[]

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


MHP Erzurum İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İnsanlık tarihinin en buhranlı döneminde, karanlığı yırtarak, üzerimize güneş gibi parlayıp, çağı aydınlatan nuruyla, şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzurun hakim olmasına vesile olan peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'in dünyaya teşrif ettikleri gün olan Mevlit Kandilini idrak etmekteyiz. Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV)"in dünyayı şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Mevlit Kandilinin tüm İslam aleminde ve dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, huzur ve adaletin hakim olmasına vesile olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurumlu hemşerilerimizin ve Türk İslam Aleminin kutlu Mevlit Kandilini tebrik ediyor, milletimizin birlik beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM

Mevlit Kandili, Karataş, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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