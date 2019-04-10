MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Polis Haftası Mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türk Polisi olmak zordur. Toplumumuzun asayişini sağlama ve suçlularla mücadele edip, onları adalete teslim etmek ve toplumumuzdaki huzur ve güven ortamını tesis edebilmek için gece gündüz devleti için azim ve kararlılıkla çalışmayı, Türk milleti için fedakarca çırpınmayı gerektirir. Türk polisi olmak; milli ve manevi değerlere bağlılık ister, fedakarca çalışmak ister, özgüven ister, hepsinden önemlisi mangal gibi de bir yürek ister. Türk Polis Teşkilatı; görevini yerine getirirken verdiği mücadelede cesaret nişanesi, vatanına, milletine ve bayrağına sevgide sadakat timsali, toplumumuzda ki masumları korumada ise bir asalet numunesidir. Bu nedenle polis teşkilatımızın mensupları, 174 yıldan beri bu mukaddes görevlerini başarıyla yerine getirerek, Milletimizin gönlünde ki hak ettikleri yeri almış bulunmaktadırlar. Ülkemiz de olduğu gibi Erzurum'da da, 04-10 Nisan tarihleri arasındaki hafta "Polis Haftası", 10 Nisan günü de "Polis Günü" olarak kutlanmaktadır. Zor olduğu kadar da onurlu görevlerini yerine getiren bütün emniyet mensuplarımızı takdir ve sevgiyle selamlıyorum. Görevleri esnasında şehadet şerbetinden içen aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümünü içtenlikle kutlarken, halen görevinin başında bulunan veya emeklilik günlerini yaşayan, hiçbir millet düşmanına baş eğmemiş, polislerimizi selamlıyor, hepsine aileleriyle birlikte en iyi dileklerimi sunuyorum." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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