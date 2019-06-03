Son Dakika Haberleri: MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Son Dakika Yaşam Haber

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başı Rahmet ortası bereket,sonu mağfiret ayı olan ramazan ayının sonuna gelerek, sevgi ve kardeşlik duygularının pekişmesinde büyük katkısı olan bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşamaktayız. Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların yerini sevgi ve saygıya bıraktığı, gönüllerin sevgiyle birbirine yakınlaştığı, özel günlerdir. Türk Milleti, her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da birlik ve beraberliğini, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini göstermiştir. Milletimiz çevremizdeki yardıma muhtaç insanlara el uzatmakla kalmayıp, dünyanın değişik yerlerinde de sıkıntı içerisinde bulunan insanları unutmamış yardıma muhtaç olan her insanın yardımına koşmuştur. Bu anlamlı bayramın önce ülkemize ve milletimize, dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe, vesile olması temennisi ile tüm Türk İslam aleminin ve hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar dilerim." - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Erzurum, MHP, Karataş, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası'nda bayram hareketliliği Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 03:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Ramazan Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]